4/10 ©IPA/Fotogramma

CANADA – Per entrare in Canada anche per motivi discrezionali (non essenziali, incluso il turismo), bisogna aver completato la vaccinazione da almeno 14 giorni. In alternativa, si dovrà effettuare un test nel primo e nell’ottavo giorno di permanenza e sottoporsi a una quarantena di 14 giorni

Addio alle mascherine al chiuso, cosa cambia dal 15 giugno