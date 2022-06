Covid, Ricciardi: “Pandemia non è finita, verso autunno preoccupante”

E’ necessaria una “forte collaborazione internazionale contro l'attuale guerra , per fronteggiare la pandemia e anche la questione del cambiamento climatico, ma tutto ciò deve essere fatto sulla base delle evidenze scientifiche. La collaborazione è tanto più importate perché la pandemia non è 'over', non è passata, e ci avviciniamo ad un autunno pieno di preoccupazioni”. Questo lo scenario descritto dal professor Walter Ricciardi , consulente scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un intervento tenuto durante il World Health Summit Regional Meeting 2022, in svolgimento presso l'Università La Sapienza di Roma.

Ricciardi, per uscire dalla pandemia cruciali 5 pilastri

Nel corso dell’evento, in programma fino al 17 giugno, Ricciardi si è poi soffermato su alcuni temi fondamentali e, a suo parere imprescindibili, per tentare di lasciare alle spalle l’attuale situazione. “Per uscire dalla pandemia di Covid-19 bisogna adottare 5 pilastri: mascherine, ventilazione degli ambienti e filtraggio dell'aria, test e monitoraggio, distanziamento sociale e vaccinazioni”, ha sottolineato l’esperto. “Se i governi non se ne convinceranno ci saranno pesanti conseguenze”, ha poi ammonito. Segnalando come proprio i governi occidentali “sembra, nella maggioranza dei casi, si siano arresi e abbiano lasciato cadere” la minaccia legata al Covid, pur con i nuovi casi della malattia che “stanno crescendo”. In definitiva, ha concluso Ricciardi, adottare questi 5 pilastri risulta cruciale al fine di “raggiungere l'eliminazione della malattia, evitando l'opzione estrema dei lockdown”. Fondamentale, quindi, risulta imparare dall'esperienza già vissuta in precedenza, considerando che, almeno inizialmente, “la risposta al Covid è stata terribile e non coordinata”.