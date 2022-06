Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 14 giugno. LIVE

Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina, che verrà solo raccomandata. Sarà dunque proposta una norma e poi il via libera domani al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà una circolare esplicativa alle scuole. La riunione tra i ministri Speranza e Bianchi porta avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico, per la riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. All'incontro ha partecipato anche il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. Intanto l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) avverte che "Omicron 4 e 5 diventeranno dominanti in tutta l'Ue, con conseguente aumento dei casi nelle prossime settimane". Sono 10.371 i nuovi casi positivi al coronavirus in Italia. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute nella giornata di lunedì 13 giugno. I morti nelle ultime 24 ore sono 41. In aumento sia i ricoveri ordinari (+92) che quelli in terapia intensiva (+10). Il tasso di positività è salito al 13,9% (BOLLETTINO - LA SITUAZIONE IN ITALIA - IN EUROPA E NEL MONDO)