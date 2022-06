Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 14 giugno

Nelle ultime 24 ore 39.474 nuovi positivi, contro i 10.371 di ieri. I tamponi sono 228.559 (ieri 74.636), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 17,3% (ieri era 13,9%). Le persone in terapia intensiva sono 183 (-10), quelle nei reparti ordinari 4.199 (-11). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 167.505. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 17.703.887. I guariti sono 16.932.500 ascolta articolo Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 39.474 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 10.371. Aumentano i tamponi effettuati: 228.559, contro i 74.636 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 17,3% (ieri era 13,9%). Sono 73 i morti (compreso qualche riconteggio), 10 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 giugno (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 6.204, poi il Lazio con 4.939. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 183, con 24 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 4.199 (-11). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 17.703.887. Le vittime in totale sono 167.505, con 73 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 41, compresi altri riconteggi). I guariti sono 52.817 nelle ultime 24 ore e 16.932.500 in totale. Sono invece 599.500 le persone in isolamento domiciliare (-13.025). I tamponi sono in tutto 223.328.731 - di cui 92.934.496 processati con test molecolare e 130.394.235 con test antigenico rapido -, in aumento di 228.559 rispetto al 13 giugno. Le persone testate sono finora 58.883.354, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Covid, Costa: "Possibile proroga mascherine su mezzi, Rsa e ospedali" Nelle note del bollettino si legge che la Regione Basilicata comunica che "il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato"; la Regione Emilia-Romagna segnala che "dal totale dei positivi sono stati rimossi 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19"; la Regione Friuli-Venezia Giulia riporta che "dal totale dei positivi sono stati rimossi 9 casi: 3 a seguito di test antigenico non confermato da test molecolare, e 6 rimossi dopo revisione dei casi. Inoltre comunica che 2 dei decessi riportati oggi sono riferiti alla data del 31 gennaio 2022"; la P.A. di Bolzano comunica che "dei 389 nuovi positivi, 5 derivano da test antigenici confermati da test molecolare"; la Regione Sicilia segnala che "sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 381 sono relativi a giorni precedenti al 13/06/22 (di cui n. 291 del 12/06/22, n. 52 del 11/06/22, n. 29 del 10/06/22) e che i decessi riportati in data odierna sono da riferirsi ai seguenti giorni: N. 1 il 13/06/2022 - N. 4 il 12/06/2022 - N. 2 il 11/06/2022 - N. 2 il 10/06/2022 - N. 1 il 31/05/2022 - N. 1 il 30/04/2022"; la Regione Umbria riporta che "2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 17 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina".