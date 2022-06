Covid, Costa: "Possibile proroga mascherine su mezzi, Rsa e ospedali"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Se è quasi certo che a partire dal 16 giugno saranno abolite le mascherine in cinema, teatri e eventi sportivi al chiuso, è invece ancora in discussione la possibilità di prorogare l’obbligo sui mezzi di trasporto, nelle Rsa e negli ospedali. Ne ha parlato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un'intervista a Radio Capital. L'ipotesi e "l'intendimento", che si sta delineando in vista di domani, 15 giugno, quando il Consiglio dei ministri deciderà sull'uso delle mascherine, è il possibile prolungamento dell'obbligo "sui mezzi di trasporto, luoghi più affollati e dove ci vuole ancora un po' di prudenza, nelle Rsa e negli ospedali fino a fine settembre", ha riferito, sottolineando che si tratta di "pochissime restrizioni ancora". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)