Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 15 giugno. DIRETTA

Covid, Kyarikides: prepararsi all'autunno: aumentare dosi booster

"La pandemia di Covid-19 non è finita. La vaccinazione resta cruciale oggi come due anni fa. Per prima cosa, abbiamo chiesto all'Ema e all'Ecdc di aggiornare le raccomandazioni sulle dosi booster in vista del periodo invernale: ci aspettiamo che serviranno ulteriori richiami nei gruppi di persone vulnerabili che rischiano una malattia grave, come la popolazione fragile dal punto di vista medico e gli ultrasessantenni". Lo ha dichiarato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, in conferenza stampa al termine del Consiglio Salute dell'Ue. "Nel frattempo ho invitato di nuovo i ministri a far vaccinare chi non ha ancora la vaccinazione primaria", ha aggiunto la commissaria. "Secondo, lo sviluppo di vaccini adattati è in corso. Con l'Ema siamo in contatto con gli sviluppatori per poter garantire la loro autorizzazione in vista dell'autunno", ha proseguito Kyriakides. "In terzo luogo stiamo lavorando alacremente con i produttori per adeguare la fornitura dei vaccini, tenendo conto della domanda", ha evidenziato ancora la commissaria.