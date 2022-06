Covid Italia, con Omicron 5 contagi in risalita dopo 6 settimane

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato.

Dopo 6 settimane consecutive di discesa, sono tornati a salire in Italia i contagi e decessi per Covid. Come riporta un articolo di Repubblica, nella settimana dal 6 al 12 giugno sono stati quasi 30mila in più rispetto ai sette giorni precedenti. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute della scorsa settimana. Secondo gli esperti l'aumento dei casi potrebbe essere un effetto della diffusione della sottovariante Omicron 5. Tuttavia, ci vorranno ancora alcuni giorni per capire se l’inversione di tendenza porterà a una risalita della curva duratura oppure no. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)