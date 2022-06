Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 13 giugno. LIVE

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono 18.678 i nuovi contagi in Italia e 26 i morti, 127.704 i tamponi per un tasso di positività che sale al 14,6% (+2,8). In calo intensive (-10), salgono ricoveri (+42) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Pregliasco a Sky TG24: "Serve cautela" . Manifestazione contro i brevetti sui vaccini a Ginevra, sede del vertice Wto. Negli Usa revoca dell'obbligatorietà di test per i viaggiatori in arrivo in aereo. In Cina, Shanghai torna in lockdown per un ciclo di test di massa nel weekend. Cluster 'feroce' in centro a Pechino, al via tre giorni di test in massa.