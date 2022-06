18/24

Nella seconda giornata di Live In è andato in scena anche il panel per discutere sulla grande emergenza ambientale legata all’inquinamento dei mari. Ospiti Peter Thomson (inviato speciale delle Nazioni Unite per gli Oceani), Ana Luiza Thompson-Flores (direttrice dell'ufficio regionale dell'UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa) e il velista Giovanni Soldini

GUARDA IL VIDEO: Thomson: "Più grande nemico dell'umanità sono i gas serra"