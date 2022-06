Il leader di Azione, intervistato a Sky TG24, lancia l'auspicio per un Draghi bis dopo le politiche del 2023. Poi attacca il leader della Lega sull'ipotesi del viaggio a Mosca per la pace in Ucraina: "La pace si può fare solo se lo vuole Putin, e lui ora non vuole. I movimenti populisti cercano di lucrare a livello elettorale sulle paure della gente". E sul reddito di cittadinanza spiega: "Non è giusto continuare a prenderlo se si rifiuta un posto di lavoro"

Calenda: Draghi bis nel 2023? Non vedo altre soluzioni

approfondimento

Guardando poi alle prossime elezioni politiche, Calenda non è affatto convinto dallo stop alle larghe intese annunciato sia da Enrico Letta che da Matteo Salvini: "Non ci credo, sono tutte balle. Dicevano la stessa cosa prima di questa legislatura. Sono tutte fesserie per militarizzare il proprio elettorato". Per il leader di Azione è dunque necessario "costruire un terzo polo, quello della responsabilità di governo.” Ma nessuna intenzione di aggregarsi alle altre sigle che guardano al centro: “Lo stiamo facendo con Più Europa e tante liste civiche sul territorio", taglia corto Calenda, che invece invoca un Draghi bis, anche dopo il 2023: “Non vedo altre soluzioni. La sinistra non è in grado di governare e la destra pure. Il bipopulismo non ha possibilità di governare, quindi l'unica soluzione è che la nostra area di centro abbia un buon risultato e costringa gli europeisti a staccarsi dai loro schieramenti per costruire una larga coalizione".