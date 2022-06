Caro-prezzi, il governo valuta nuovi aiuti: ecco le ipotesi

2/10 ©Ansa

La strategia di Draghi e Franco resta quella dei piccoli passi. Ma l'impennata del carrello della spesa, e la benzina che continua a salire nonostante il taglio delle accise in vigore, impone una nuova tranche di aiuti da mettere in campo in estate per continuare a calmierare i prezzi. Ma le scelte, come continua a ripetere il premier in ogni occasione, si faranno in base alla necessità e anche in base alle risorse a disposizione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia