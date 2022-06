1/11 ©Ansa

La benzina in Italia è arrivata a costare in media 1,914 euro al litro in modalità self, il diesel 1,831 euro. Al servito i prezzi medi – aggiornati al 31 maggio da Quotidiano Energia sulla base dei valori comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo Economico - toccano quota 2,049 euro per la verde e 1,973 euro per il diesel, tutti in aumento rispetto alle precedenti rilevazioni (2,037 per la benzina e 1,963 per il diesel)

