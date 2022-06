11/12 ©Ansa

"La situazione dei prezzi in Italia è letteralmente fuori controllo e per trovare un’inflazione così elevata occorre tornare indietro di 36 anni – ha detto il presidente di Assoutenti Furio Truzzi –. A causa dei rincari che si sono abbattuti sulle tasche degli italiani e con questo livello di inflazione, una famiglia di 4 persone si ritrova a spendere nel 2022 circa 2.753 euro in più su base annua. Solo per mangiare e come conseguenza dei fortissimi aumenti del comparto alimentare (+7,5% a maggio) un nucleo è costretto a spendere 562 euro in più all'anno"