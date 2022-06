Live In Venezia, il dibattito su inflazione e salari

Al centro delle prossime sfide che riguardano l’economia del nostro Paese non ci sono solo gli effetti diretti della guerra, anche e soprattutto l’impatto che il forte rialzo dell’inflazione incomincia ad avere sui bilanci di famiglie ed imprese. E così il dossier prezzi-retribuzioni entra da protagonista all’interno dello spazio economico di Live In Venezia.

Le proposte sul taglio del cuneo fiscale

Questo problema, ha detto il ministro Mariastella Gelmini è ben chiaro nell’agenda di governo e dopo i 30 miliardi messi per mitigare l'impennata energetica che spinge sui rincari generalizzati, ora occorre intervenire per difendere i salari di lavoratori e le pensioni. Il punto è come farlo, cioè da dove partire per evitare, come ha sottolineato il monito del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, che si dia inizio ad una vana rincorsa tra prezzi e salari. La proposta della titolare del dicastero degli Affari regionali è concentrarsi sul taglio del costo del lavoro. Una soluzione che potrebbe trovare allineati sindacati e imprese. La complessità dell’attuale situazione economica, ha continuato, non deve portare a contrapposizioni. Il governo Draghi sta alimentando concretezza e spirito nazionale, dobbiamo proseguire in questa direzione.