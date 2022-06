Live In, l'attivista cinese Ai Weiwei: "Prematura una nuova Tienanmen"

"Non penso che gli studenti abbiano un piano preciso o abbiano in mente un movimento del genere", ha detto l'artista durante l'evento targato Sky TG24. "La Cina non sarà mai una società democratica in un futuro vicino", ha aggiunto

"È prematuro parlare di una nuova Tienanmen. Non penso che gli studenti abbiano un piano preciso o abbiano in mente un movimento del genere". Lo ha detto l'artista e attivista cinese Ai Weiwei nel corso di Live In Venezia, l'evento targato Sky TG24 (LA SECONDA GIORNATA - TUTTI I PANEL). "La Cina non crede più nel comunismo, ma come società è sempre stata così. Non sarà mai una società democratica in un futuro vicino", ha aggiunto.