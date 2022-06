Sanzioni a Sberbank, Gros Pietro: non spingere Mosca verso yuan cinese

"Ogni problema apre alla ricerca di alternative, e le banche russe potrebbero guardare verso la Cina": così Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanapaolo, a Sky TG24 Business analizza l'esclusione di Sberbank (prima banca russa) dal circuito di pagamenti internazionale Swift. La Russia potrebbe essere spinta a guardare a circuiti alternativi, in primis quello di Pechino, ma lo yuan per ora "non ha un mercato profondo e liquido, come quello dei titoli di Stato" alla sua base, la riflessione di Gros Pietro dal Festival dell'economia di Trento.