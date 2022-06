Ucraina, ci sarebbero stati incontri regolari Usa-Ue-Uk per tregua

Secondo la Cnn, nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei vertici tra dirigenti statunitensi, europei e britannici per discutere della fine del conflitto e su come arrivare a un cessate il fuoco. Kiev non sarebbe stata coinvolta direttamente. Sul tavolo anche il piano in quattro punti proposto dall'Italia il mese scorso. Ma ci sarebbe ancora una certa confusione su quale tipo di cornice gli Usa considerano appropriata per riportare Kiev a parlare coi russi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo

Nelle ultime settimane ci sarebbero stati degli incontri regolari tra dirigenti statunitensi, europei e britannici per discutere della guerra in Ucraina e valutare, attraverso un accordo negoziato, un possibile quadro per il cessate il fuoco e la fine del conflitto. A rivelarlo è la Cnn, che cita varie fonti a conoscenza dei colloqui. Tra i temi in discussione durante questi incontri, anche il piano in quattro punti proposto dall'Italia il mese scorso. Kiev non sarebbe stata coinvolta direttamente in queste discussioni, nonostante l'impegno degli Stati Uniti a non decidere "nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI).