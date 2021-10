Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 31 ottobre. LIVE

Bonus in arrivo e scadenze fiscali, il calendario di novembre: tutte le date da segnare

Molte le date da tenere sotto controllo per non perdere gli appuntamenti con il Fisco. La prima giornata importante è martedì 2 novembre, quando scadranno i termini per i pagamenti di diverse imposte sul reddito. L'8 sarà pubblicata la lista degli enti termali dove fare richiesta per il Bonus terme. Il 30 sarà l'ultimo giorno per saldare le rate rottamazione ter e saldo e stralcio già scadute.