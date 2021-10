Covid Cina, Pechino rinforza restrizioni: stop attività al chiuso

A meno di cento giorni dal via delle Olimpiadi Invernali, la capitale cinese torna ad ampliare le misure contro la pandemia: sospesi i banchetti, limitazioni per mostre, forum ed eventi aziendali. L'ente per l'aviazione civile cinese ha ridotto i voli internazionali da e per il Paese asiatico, portandoli a 408 alla settimana per tutta la durata dell'inverno