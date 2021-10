5/17 ©IPA/Fotogramma

Altra scadenza è quella per la dichiarazione INTRA mensile degli acquisti di beni e servizi per i soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuati da enti non soggetti passivi Iva e dagli agricoltori esonerati. È inoltre l’ultimo giorno per inviare il modello 770/2021 e per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’Iva trimestrale

Evasione fiscale, i Comuni più o meno virtuosi