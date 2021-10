Lotta evasione fiscale, la classifica dei Comuni più e meno virtuosi

Uno studio della Uil analizza i dati del 2020 con le somme spettanti alle varie città per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo. Nell’anno della pandemia il totale ammonta a 6,5 milioni di euro, in diminuzione del 16,5% rispetto all'anno precedente. Solo il 3,6% dei Comuni ha partecipato al contrasto all’evasione. La performance migliore per il paese in provincia di Bologna, numeri bassi per molti dei grandi centri abitati italiani