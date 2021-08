9/10 ©IPA/Fotogramma

Per l’ufficio studi della Cgia è “necessario ridurre drasticamente il peso del fisco”. “Buona parte del mancato gettito, in particolar modo al Sud, è ascrivibile all'evasione di sopravvivenza, per cui non pagare le tasse ha consentito a moltissime attività di rimanere in vita, salvaguardando molti posti di lavoro”, ha spiegato l’associazione