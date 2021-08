Il Tesoro punta a riportare nelle casse dello Stato gli introiti mancanti per via dell’elusione fiscale: l’obiettivo da raggiungere è la riduzione del tax gap del 5% nel 2023 e del 15% nell’anno successivo. Lo si farà anche attraverso le entrate derivanti dalle auto-denunce dei contribuenti che hanno commesso errori in fase di dichiarazione. In questo modo saranno recuperati 2,8 miliardi