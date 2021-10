1/10 ©Ansa

Un ritorno in zona gialla sarebbe "un disastro per la città". Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, guarda con preoccupazione ai dati sui contagi da Covid-19, aumentati in Friuli Venezia Giulia e in particolare nel capoluogo. "Sto valutando se è possibile" emanare "un'ordinanza di divieto di assembramento", ha annunciato

