Coronavirus in Italia e nel mondo: le news dell’1 novembre. LIVE

Ridurre da 300 a 100 giorni il tempo per sviluppare nuovi vaccini, farmaci e test in caso di nuove pandemie: l'obiettivo del G20 è sostenere la scienza per abbreviare il ciclo che porti a cure e diagnostica. Se sarà necessario prorogare lo stato di emergenza lo si farà senza timore, afferma intanto Speranza. Protesta shock a Novara, coi no-pass vestiti da prigionieri lager: insorgono le comunità ebraiche. Nell'ultimo bollettino sono 4.526 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con tasso di positività all'1,3%. I decessi sono 26 ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Scendono le terapie intensive (-4, 342), salgono i ricoveri ordinari (+47, 2.754). Green Pass, il Consiglio di Stato conferma l'obbligo per i docenti: nessuna violazione della privacy o discriminazioni, il diritto individuale viene meno di fronte all'esigenza collettiva.