Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 5 settembre. LIVE

Crollo dei ricoveri per Covid-19 in terapia intensiva - con un tasso di ben 15 volte più basso - e nei reparti ospedalieri tra i vaccinati. Il dato rassicurante riguarda gli over-80, fascia nella quale è notoriamente più alta la mortalità a causa della malattia, e arriva dall'ultimo Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) a completamento del monitoraggio settimanale. Nessun cambio di colore per l'Italia, aumentano però le regioni classificate a rischio Covid moderato: sono 17, con la Sicilia che spicca per aumento di contagi. Scende invece l'indice rt. Oggi previste nuove manifestazioni no-vax/pass. Dopo che il premier Mario Draghi ha sottolineato come il governo stia lavorando per estendere in altri ambiti il Green pass, si fa strada l'ipotesi di un voto di fiducia sul decreto da lunedì alla Camera. La maggioranza si divide sull'obbligo vaccinale ipotizzato dal premier.

MAPPE - GRAFICHE) L'ultimo report del ministero della Salute registra 6.157 nuovi contagi a fronte di 331.350 tamponi processati (il tasso di positività scende all'1,9%). Salgono i ricoveri (+40) e le terapie intensive (+13). ( BOLLETTINO



Le ultime notizie:

