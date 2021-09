Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 settembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 5.315 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 6.157 . Diminuiscono i tamponi effettuati: 259.756, contro i 331.350 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2% (ieri era all'1,9%). Sono 49 i morti (ma ci sono riconteggi di Campania e Sicilia), 3 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 settembre ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Sicilia con 1.024, poi il Veneto con 573. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 572, con 37 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.571.440. Le vittime in totale sono 129.515, con 49 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ma, come detto, ci sono i riconteggi di Campania e Sicilia. Ieri le vittime segnalate erano 56, compresi altri riconteggi). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 5.602, per un totale di 4.305.223. I ricoverati con sintomi sono 4.216 (+12). Sono invece 131.914 le persone in isolamento domiciliare (-352). I tamponi sono in tutto 85.520.003 - di cui 57.647.826 processati con test molecolare e 27.872.177 con test antigenico rapido -, in aumento di 259.756 rispetto al 4 settembre. Le persone testate sono finora 32.868.817, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Tra le note del bollettino si legge che la Regione Campania comunica che "a seguito delle verifiche delle AA.SS.LL. si evince che 9 deceduti registrati in data odierna sono riconducibili a un periodo compreso tra marzo e maggio 2021"; la Regione Emilia-Romagna segnala che "è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare"; la Regione Sicilia spiega che "i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 4 il 04/09/21 - n. 5 il 03/09/21 - n. 1 il 02/09/21".