1/10 ©Ansa

Lo smart working nella Pubblica amministrazione non sarà abolito, è auspicabile resti per una quota fino al 15%. Ad annunciarlo, sul Corriere della Sera, è il ministro Renato Brunetta. Il ministro punta comunque al ritorno in presenza della burocrazia, come catalizzatore della ripresa, in questo momento sospinta anche dal superbonus 110% nell'edilizia

GUARDA IL VIDEO: Green pass, si valuta obbligo nella P.A.