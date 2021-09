8/11 ©Ansa

Fino a 85mila euro sono diretti ai Technical Project Manager - Banda Ultra Larga (BUL) che supporteranno la gestione e lo sviluppo delle piattaforme digitali coordinate dal Dipartimento. Per l’Esperta/o coordinatore di policy e progetti in ambito internazionale è previsto un compenso fino a 105mila euro. La figura avrà il compito, ove il ministro non potesse presenziare, di rappresentare il Governo italiano, in raccordo con le amministrazioni competenti, in tutti gli organismi e istituzioni nazionali, europee e internazionali