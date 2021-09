Il governo sta pensando di allargare l’uso della certificazione per i dipendenti statali, per i lavoratori nei luoghi dove è già richiesto, per gli autisti e i passeggeri dei mezzi pubblici. Le regole verranno discusse in una cabina di regia programmata per la prossima settimana. Atteso per il 6 settembre l’incontro tra sindacati e imprese per le regole sul luogo di lavoro