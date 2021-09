Scuola, Bianchi a Sky TG24: "Vaccinato il 92% personale"

Il ministro dell'Istruzione ai ragazzi: "Vaccinatevi, per voi e per la vostra famiglia". Dal 13 settembre rientro in aula in molte Regioni, al via la piattaforma automatica per il controllo dei certificati verdi del personale scolastico. Bianchi: "Verrà rispettata la privacy di tutti"

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ospite a Sky TG24 per parlare di scuola alla vigilia del rientro in aula. Domani, lunedì 6 settembre, i primi studenti - in totale oltre 90mila - a tornare sui banchi saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano. La maggior parte delle Regioni seguirà a partire da lunedì 13, mentre la campanella del nuovo anno suonerà per ultima, il 20, in Puglia e in Calabria. Il ministro: "Il 92% del personale scolastico ormai si è vaccinato. I ragazzi per i due terzi sono vaccinati. Faccio mio l'appello del presidente della Repubblica: fatelo per voi, i vostri amici e la vostra famiglia" ( IL RIENTRO A SCUOLA - TUTTE LE NEWS SUL GREEN PASS ).

Green pass e privacy

leggi anche

No mascherine nelle classi di vaccinati? La proposta e le polemiche

"Coloro che non hanno il Green pass verranno sospesi. Non possiamo mettere a rischio in nessuna maniera i nostri ragazzi e il nostro personale", ha detto Bianchi. Il ministro ha poi parlato della piattaforma per i controlli dei certificati verdi: "Dal 13 settembre la piattaforma permetterà ai presidi dalle 7 di mattina di vedere luci rossi e luci verdi per indicare chi si è vaccinato e chi no, tutelando la privacy di ognuno".

Mascherine in aula

Con decreto ad agosto il governo ha previsto l'obbligo di mascherina per gli studenti in aula. Con un'importante deroga: in una classe di tutti vaccinati, si può fare a meno del dispositivo di protezione individuale. "Stiamo scrivendo linee guida con il Ministero della Salute e con il Garante per la Privacy. Saremo in grado di tutelare tutti", ha detto Bianchi, in riferimento alle critiche sull'opportunità di togliere le mascherine e il rischio discriminazione per chi non è vaccinato.