Pavia, Mattarella alla cerimonia per i 660 anni dell'Università

Il ministro Messa: "Da oggi riapriamo in presenza gli atenei"

Durante la cerimonia è intervenuta anche Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca. "Da oggi riapriamo gli Atenei in presenza con regole dettate da un principio di responsabilità solidale. L'obiettivo è riappropriarci della socialità, della prossimità, di una più ampia libertà relazionale drasticamente ridotta durante i mesi della pandemia", ha detto il ministro. "Giorni che hanno lasciato cicatrici profonde, e, visti i dati delle ultime settimane, non consentono di abbassare la guardia - ha aggiunto il ministro -. Ma al tempo stesso non possiamo continuare a rinunciare. Dobbiamo riprenderci i luoghi, i tempi e i modi propri della nostra vita e della vita universitaria. Occorre ricominciare a frequentare e vivere le biblioteche, le aule, i laboratori, gli spazi comuni, le mense e le residenze". "Sarebbe davvero curioso, se non imbarazzante, che tutto questo venisse rallentato o addirittura ostacolato e che proprio nelle comunità universitarie trovassero accoglienza e credito fake news o teorie negazioniste sui vaccini o sulla gestione delle fasi emergenziali e post emergenziali - ha sottolineato il ministro Messa -. Un conto è il dissenso critico frutto del metodo scientifico, altro la provocazione fine a se stessa: lo spirito critico, per restare tale, deve essere libero da pregiudizi e da preconcetti. La conoscenza fuga le paure, non le alimenta. Ricordiamocelo. Perché è quanto insegniamo e impariamo in queste aule, ed è il messaggio più forte da trasmettere e condividere: la conoscenza, la ricerca sono gli unici strumenti che abbiamo per migliorarci e progredire. Strumenti con cui gestire i cambiamenti epocali cui stiamo andando incontro".