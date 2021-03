Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 21 marzo. LIVE

(

Speranza assicura: "Sono riprese le vaccinazioni e c'è stata una buona adesione". Ad aprile attese le prime dosi di Johnson e Johnson. L'obiettivo è quello di raggiungere quota 500mila vaccinati al giorno. Raggiunto l'accordo con la Regione Lazio: lo Sputnik verrà sperimentato allo Spallanzani di Roma in attesa del via libera dell'Ema. Polemiche per i ritardi nella profilassi in Lombardia e Piemonte. Vaccino AstraZeneca, picco di disdette a Torino. Caos sulle prenotazioni in Lombardia. Ieri intanto 24mila nuovi casi e 401 morti. Il rapporto positivi/tamponi al 6,7%. Manifestazioni no mask e no vax sono andate in scena ieri in alcuni stati europei, Italia compresa. A Torino sit-in non autorizzato a piazza Castello: 30 persone denunciate dalle forze dell'ordine. Altrettanti quelli fermati a Venezia. Proteste di piazza anche in Germania, Inghilterra e Serbia.