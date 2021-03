6/12 ©Getty

Le nuove zone rosse locali in Toscana hanno provocato la reazione del sindaco di Montespertoli, in provincia di Firenze, che in un post su Facebook ha spiegato come il territorio ricada nell'area interessata dal maggior livello di rischio pur non raggiungendo i 250 casi su 100mila abitanti. "Questa zona rossa non ce la meritiamo - ha scritto Alessio Mugnaini - perché siamo il comune con il tasso di contagi più basso di tutta l'area, abbiamo migliorato più di tutti la nostra situazione e non abbiamo nessuna classe delle nostre scuole in quarantena"