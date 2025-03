L'impatto avvenuto verso le 14 sulla statale 194. A causa dell'incidente è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 194 Ragusana al km 19 a Carlentini, in provincia di Siracusa

Sono salite a tre le vittime dell'incidente stradale nel Siracusano avvenuto verso le 14 sulla statale 194. Sette i feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Lo specifica l'Anas che parla di "uno scontro frontale tra un autocarro e un minivan". A causa dell'incidente è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 194 Ragusana al km 19 a Carlentini, in provincia di Siracusa.

Le vittime

Le vittime sono Rosario Lucchese, 18 anni; Salvatore Lanza, 54 anni e Salvatore Pellegriti, 56 anni. Tutti lavoratori agricoli di un'azienda catanese, che stavano effettuando la raccolta delle arance per conto di una ditta di Adrano. Secondo una prima ricostruzione il pulmino a 9 posti sul quale viaggiavano i braccianti ed un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere dei veicoli e due elisoccorsi e diverse ambulanze hanno trasferito i feriti in ospedale. I braccianti erano impegnati nella raccolta delle arance a Francofonte e stavano rientrando ad Adrano. Sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto elementi per accertare la dinamica dell'incidente.

Le parole del sindaco

"È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore". A dirlo è il sindaco di Adrano (Catania), Fabio Mancuso, dopo il drammatico incidente stradale. "In segno di rispetto e solidarietà, abbiamo deciso di proclamare fin d’adesso il lutto cittadino e fino alle esequie - dice il sindaco -, vietando lo svolgimento di qualsiasi spettacolo teatrale, sportivo, manifestazione in tutti i luoghi pubblici".