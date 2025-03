Lite per biglietto, capotreno e macchinista aggrediti a Lodi

La lite per una questione legata al biglietto tra la capotreno, di 31 anni, e un passeggero. Alla discussione si è aggiunto poi il macchinista, richiamato dalle grida che provenivano dalle prime carrozze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polfer che hanno fermato il presunto aggressore.

Un capotreno donna e il collega macchinista sono stati aggrediti dopo una discussione con un passeggero per un biglietto e sono finiti in pronto soccorso. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e a fare ricorso alle cure del 118 sono stati i due dipendenti delle Ferrovie che erano in servizio sul convoglio 10868 partito da Piacenza e diretto a Milano Greco Pirelli, treno che poi è stato soppresso.