Covid, 11 atleti sorpresi in palestra in zona rossa nel Frusinate

I carabinieri hanno sorpreso e multato gli atleti e il gestore dell’attività a Monte San Giovanni Campano, paese in zona rossa da quattro settimane. Il titolare è stato inoltre sanzionato per aver omesso di tenere l’elenco delle presenze delle persone

Undici atleti e il gestore di una palestra a Monte San Giovanni Campano sono stati sorpresi ad allenarsi all'interno della struttura che invece avrebbe dovuto essere chiusa nel rispetto delle regole imposte dal Governo. Sono stati multati dai carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno fatto irruzione nell'attività apparentemente chiusa al pubblico. Il paese in provincia di Frosinone è da quasi 4 settimane in “zona rossa” dopo che ha fatto registrare il più alto numero di contagi e di decessi per Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). I militari hanno anche elevato a carico del titolare della palestra una sanzione amministrativa in violazione degli articoli 17, 18 e 39 del Dpcm dello scorso 2 marzo, poiché ometteva di tenere l'elenco delle presenze degli atleti.