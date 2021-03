Covid, variante brasiliana in Sardegna: la situazione nelle regioni

3/12 ©Fotogramma

Intanto, la terza ondata di Covid-19 sommerge l'Europa e in tre settimane - scrive El Pais - i contagi sono aumentati del 34%. Il giornale ricorda che le varianti, più contagiose del ceppo originario del virus, sono in gran parte responsabili di questo dato. Due giorni fa l'Oms aveva annunciato che la variante inglese è predominante in Europa, essendo presente in 48 Paesi su 53

Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI