Covid Torino, 16 studenti sanzionati: aveva organizzano festa

A Torino 16 studenti universitari sono stati sanzionati per aver organizzato una festa privata. Nel quartiere Barriera Milano, i carabinieri, chiamati in piena notte da alcuni cittadini che lamentavano musica ad alto volume provenire da un appartamento di via Tollegno, hanno interrotto una festa privata identificando i 16 studenti universitari che ne stavano prendendo parte al party. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le sanzioni

I giovani sono stati tutti sanzionati con una multa di 400 euro per aver violato le disposizioni emanate per il contenimento della pandemia in atto.