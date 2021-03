Decreto Sostegni, come funziona il sito per chiedere i contributi

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede che le richieste dei contributi a fondo perduto siano presentate “esclusivamente in via telematica”. Il sito creato da Agenzie delle entrate e Sogei non è ancora online: non si sa il nome o l’indirizzo, ma si conosce la struttura informatica. Previste tre camere per evitare crolli improvvisi del sistema causati dalle troppe visite. L’obiettivo è che entro aprile si possa concludere l'erogazione per tutte le domande che arriveranno