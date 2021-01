Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Covid, Usa: Fauci era "infuriato" per minacce a famiglia

L'epidemiologo Anthony Fauci si e' "infuriato" dopo le minacce ricevute dalla sua famiglia, durante il periodo in cui era entrato in contrasto con l'ex presidente Donald Trump. "Non ho paura per me - ha spiegato in un'intervista alla Cbs - ma la cosa che mi disturba veramente e' quando minacciano le mie tre figlie. Voglio dire, quando scopri che sanno chi sono, come vivono, qual e' il loro numero di telefono, dove lavorano".