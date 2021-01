3/21 ©Fotogramma

Le nuove misure si rendono necessarie per sostituire la "Quota 100", in scadenza entro la fine del 2022 e non rifinanziata. Per tutto il 2021 potrà andare in pensione chi ha 62 anni e un minimo di 38 anni di contributi. Chi raggiungerà i requisiti entro il 31 dicembre, acquisirà il diritto a lasciare il lavoro anche in data successiva, cristallizzando, cioè, il diritto alla pensione

Quota 100, addio dopo il 2021: cosa cambia per i pensionamenti