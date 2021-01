Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Scuole, negozi, spostamenti: come cambiano gli orari a Milano in fascia arancione. Leggi di più

Il sindaco Giuseppe Sala, con l'ingresso della Lombardia nel livello di rischio intermedio, ha firmato un'ordinanza sui nuovi tempi della città. Nel provvedimento una riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali e servizi per non affollare i mezzi pubblici in occasione del rientro in classe, lunedì, degli studenti delle superiori