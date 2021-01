Effetto Covid sui prezzi: come la spesa media è cambiata nelle città

Secondo uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, realizzato elaborando i dati Istat, l’Italia è per la terza volta in deflazione dal 1959. Se in 19 città si è registrato un aumento della spesa media (con in testa Bolzano, +254 euro a famiglia), in 47 è stato segnato un netto calo. Venezia è quella con la contrazione dei prezzi più elevata: -0,7%, con un risparmio di 187 euro. Quasi tutto il Nord in deflazione. Ma la frenata dei prezzi, spiega l'Unc, non sempre è una buona notizia