Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, primo evento di dibattito su territorio

Più di otto ore di diretta, circa quaranta ospiti dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo e uno straordinario set televisivo portato sul territorio. Sono questi gli ingredienti alla base di Sky TG24 Live In Courmayeur, in onda dalle 13.30 alle 22.00 del 5 dicembre 2020 sul canale all news, primo di una serie di eventi che porterà l’informazione di Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane. Una giornata per creare confronto, commento e dibattito con alcune delle più importanti personalità italiane e internazionali. Scandirà l’evento, coprodotto con l’amministrazione comunale di Courmayeur, un programma denso di interviste, incontri e panel, tutti in onda su Sky TG24.

Il personaggio italiano del 2020 In un anno straordinario come il 2020, con il Covid che ha colpito tutti gli aspetti della nostra vita tanto da mettere in secondo piano anche eventi come le elezioni americane e la Brexit, la morte di Floyd e le proteste del movimento Black Lives Matter, la scomparsa di Diego Armando Maradona, Kobe Bryant, Ennio Morricone e Sean Connery, Sky TG24 ha scelto di far votare a una giuria di opinion leader il personaggio italiano dell’anno, che sarà svelato il giorno della manifestazione e intervistato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis. Con il supporto di esperti, giornalisti, personalità dell’economia, della scienza e della cultura, Sky TG24 ha individuato, all’interno di una selezione di nomi della società italiana, la personalità che maggiormente si è distinta per le sue azioni e rappresenta il 2020.

Il sondaggio sull'emergenza Coronavirus In occasione dell’evento, Sky TG24 diffonderà anche i risultati di una ricerca a cura dell’istituto Quorum Youtrend per capire cosa pensano gli italiani sull’emergenza coronavirus. Il sondaggio rileverà la fiducia degli italiani nel Governo e nelle istituzioni, e misurerà quanto, per l’opinione pubblica, le scelte fatte dall’Italia per contenere la pandemia siano state e siano tutt’oggi efficaci, anche in confronto a quanto fatto negli altri Paesi. Tra le domande, anche alcune relative alla fiducia che gli italiani ripongono nel personale medico e sanitario e nel vaccino e una classifica di quali, secondo gli intervistati, siano i servizi la cui apertura dovrebbe essere prioritaria e preservata il più possibile.