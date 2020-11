Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur: il panel sulla biosostenibilità

Il nostro futuro è affidato a una serie di scelte cruciali che ci attendono nei prossimi mesi, anche dal punto di vista ambientale. Ne discuteranno Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, Luciano Floridi , professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford, Enrico Giovannini, portavoce di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Mariana Mazzucato , economista e Francesco Starace , Amministratore Delegato di Enel

Affrontare la ricostruzione e il percorso di recovery, il recupero, post pandemia (LO SPECIALE) non potrà prescindere dagli impegni presi con l’Accordo di Parigi e dagli obiettivi da raggiungere nel prossimo decennio in termini di contrasto alla crisi climatica.

Se è vero che il sovrapporsi delle due crisi rende la nostra epoca ancora più complessa, è cruciale però riconoscere in questo momento una enorme opportunità per ridisegnare il domani della nostra società mettendo al centro i valori della sostenibilità.

Ne parleremo a Sky TG24 LIVE IN il 5 dicembre, in diretta da Courmayeur, con Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel e con Marco Alverà Amministratore Delegato di Snam. I processi di transizione energetica, con l’elettrificazione dei consumi e l’investimento in nuove tecnologie rappresentano alcune tra le assi portanti delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Gli obiettivi di lungo termine sono chiari ma per raggiungerli occorre chiedersi che tipo di società vorremmo alla fine del processo. Con Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford, parleremo di quelle che lui definisce idee “ingenue”, perché rivendicano una visione altruistica, cosmopolitica e ambientalista del mondo. Con Mariana Mazzucato, economista che sta collaborando con il governo Conte alla messa a punto della strategia italiana per il Recovery Fund, parleremo della strada da percorrere per gli investimenti destinati alla crescita sostenibile, che crei occupazione e salvaguardi l'ambiente.

E di accelerazione della transizione digitale ed ecologica come driver per lo sviluppo sostenibile parleremo anche con Enrico Giovannini, portavoce di ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.