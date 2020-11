Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, panel con Buffa su Maradona e Pelè

Chi è stato il più grande di tutti i tempi? Maradona o Pelé? A Napoli o Buenos Aires la domanda è un puro esercizio di retorica, la risposta già implicita, nel resto del mondo il dibattito è aperto e lo resterà per sempre, sopravvivendo persino ai protagonisti stessi del dualismo più grande nella storia del calcio, quantomeno nell’epoca pre Messi e Cristiano Ronaldo. Alla vigilia di una nuova serie di quattro episodi dedicati alla storia del campione brasiliano, Federico Buffa - a Sky TG24 LIVE IN, in diretta da Courmayeur, il 5 dicembre - parlerà della sfida senza tempo tra due leggende.

Maradona o Pelè? La sfida senza tempo tra due leggende

Maradona o Pelé, due uomini capaci di sconfinare nel mito, condannati per l’eternità a un confronto impossibile, mai visto sul campo eppure vivo nelle menti degli appassionati di tutto il mondo. Simboli di due epoche diverse, accomunati da un talento fuori dal comune e così distanti in tutto il resto, in una dicotomia espressa perfettamente persino dai soprannomi con cui sono diventati celebri: O Rey, il Re, per il brasiliano, El Pibe, il ragazzo che in fondo non è mai cresciuto, per l’argentino. Pesano di più i gol di Pelé o le giocate di Maradona? I tre titoli di campione del mondo del primo o l’unico e inimitabile del secondo? Domande a cui, probabilmente, non troveremo mai una risposta definitiva, ma che allo stesso tempo non possiamo fare a meno di porci.