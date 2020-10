7/17 ©Ansa

In Campania ci sono tre positivi nel seminario Ascalesi di Napoli, a Capodimonte. La notizia è stata confermata dai vertici del seminario che spiegano come un giovane transitato in seminario è risultato positivo al Covid-19 e l'intera comunità è stata posta in quarantena fiduciaria preventiva, in attesa di effettuare in accordo con l'Asl il tampone

