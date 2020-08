Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Ieri altri 1.462 contagi in Italia: il dato più alto da inizio maggio ma con il record di tamponi eseguiti: 97.065. Nove i nuovi decessi. Focolaio in una rsa nel nordovest di Milano: 22 positivi. Briatore stamattina sarà dimesso dall'ospedale milanese San Raffaele: andrà in isolamento domiciliare. Scontro Pd-M5s sul ministro Azzolina