9/26 ©LaPresse

In Piemonte, Un pensionato di Alba (Cuneo) di 79 anni è morto dopo il ricovero all'ospedale di Verduno: era una delle 12 persone risultate positive al coronavirus dopo un soggiorno a Roccasparvera, un piccolo paese della valle Stura in provincia di Cuneo. Il Centro operativo intercomunale della Valle Stura ha confermato il decesso in una nota, spiegando che in valle ci sono per adesso 11 positivi: 2 a Demonte e gli altri a a Roccasparvera, appartenenti a tre diverse famiglie che si sono contagiate probabilmente in alcune cene insieme.